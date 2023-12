Samfund Abonnement

12.000 rammes hvert år. Nu kan kunstig intelligens få flere til at overleve kritisk sygdom

Ny forskning åbner nu for, at supercomputer kan blive brugt til at spotte endnu en meget udbredt sygdom blandt tusinder af 112-opkald i hovedstaden. Vi kan ikke få nok af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, lyder det fra politiker.