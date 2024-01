Politik Abonnement

Vad vogter en særlig lov i Socialdemokratiet: Det må aldrig ske

Udlændingeordfører Frederik Vad går til angreb på indvandreres »herskerattitude«. Lidt for diffust, alt for generaliserende, men genkendeligt for mange. Og det er også meningen. Socialdemokratiet har signaleret, at man ikke går ned på stramhed.