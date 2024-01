Politik Abonnement

Morten Dahlin har opdaget en bemærkelsesværdig forskel på danskernes lykke. Nu skal det bruges politisk

Han har i årevis markeret sig som en markant stemme i integrationsdebatten. Nu har Morten Dahlin fået det politiske ansvar for et andet følsomt emne, der ofte har delt danskerne. Her fortæller Venstre-profilen om en opdagelse, han har gjort som minister, og det handler om vores livskvalitet og lykke.