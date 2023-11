Politik Abonnement

Jakob Ellemann prøvede at finde sig selv i rollen som formand. Spørgsmålet er, om det nogensinde lykkedes

Han var den morsomme og omgængelige mand, de i Venstre troede kunne samle et splittet parti. Men Jakob Ellemann-Jensens tid som formand var på lange stræk alt andet end sjov. Splittelse var der til det sidste, og da han endelig kunne erklære sig stolt over magtens resultater, var det for sent.