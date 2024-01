Politik Abonnement

Håndtagene er rustne, og knapperne virker ikke, det er regeringens virkelige udfordring

Nogle taler om »vilde problemer«, andre om en »administrativ overklasse«, der har taget magten, og andre igen om et samfund, hvor de subjektive oplevelser har trængt virkelighedens verden i baggrunden. Regeringen kaster sig ud i stor redningsaktion for velfærdssamfundet, men er langt fra sikker på, at det kan føre til genvalg.