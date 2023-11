Bandepakke vil straffe knivbesiddelse og overfald hårdere

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om den fjerde bandepakke med hårdere straffe på en række områder, herunder for knivrelateret kriminalitet.

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Det her er en situation, som man på Christiansborg tager meget alvorligt. Der er behov for mange flere nye tiltag.

- Vi er blevet enige om en flot buket af tiltag, der har mere fokus på forebyggelse, og vi lægger op til at skærpe straffene. Vi lægger op til en markant skærpelse af straffen for besiddelse af kniv, siger ministeren.

Aftalen indeholder desuden højere straf for såkaldt ydmygelsesvold, en udvidelse af politiets mulighed for at anvende civile agenter, en styrket exit-indsats for bandemedlemmer, der vil ud af miljøet, samt et nyt rejseforbud til personer, der er dømt for grov grænseoverskridende kriminalitet.

Den bandepakke, der nu er aftalt, kommer, efter at regeringen i september kom med et udspil. På et stort anlagt pressemøde, som blev afholdt i kølvandet på en række banderelaterede forbrydelser i hovedsaligt hovedstadsområdet, fortalte Peter Hummelgaard, at "svenske tilstande" skulle undgås.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var også med og pointerede, at en for lempelig udlændingepolitik i fortiden bar en stor del af skylden for de bandeproblemer, der ses i dag.

Kriminologer har kritiseret fokussen på de hårdere straffe, der altså også er endt med at være en del af den endelige aftale.

Det er heller ikke alle de partier, der er med i aftalen, der er glade for skærpelser. SF's retsordfører, Karina Lorentzen, er ikke begejstret for dem - alligevel er SF med i aftalen, blandt andet på grund af en række forebyggende tiltag, som partiet er tilfreds med.

- Vi har sagt, at det er uklogt at lave alle de strafskærpelser, når man ikke har pladserne i Kriminalforsorgen. Det må stå for regeringen og de andre aftalepartiers regning. Vi har advaret imod det, siger hun.

Hun nævner desuden, at Justitsministeriet er gået med til at se på alternative former for afsoning af straf og dermed lette presset i fængslerne.

I september viste tal, at antallet af politisager i rocker- og bandemiljøet lå højere end normalt for første halvår af 2023. Ved udgangen af juni havde der allerede været 29 sager med relation til miljøet - med 33 sårede og en dræbt.

Hele sidste år var der 36 sager med 40 sårede og fire dræbte.

/ritzau/