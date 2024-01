Opinion Abonnement

Han spillede skak mod Glistrup som barn. Nu savner Martin Ågerup oprørstrang hos nutidens borgerlige

Martin Ågerup viede to årtier af sit liv til kampen for borgerlige værdier i tænketanken CEPOS. Han begræder, at blå blok aldrig fik omsat årene ved magten til afgørende forandringer af Danmark. En resignation, som står i modsætning til hans barndom blandt borgerlighedens karismatiske oprørere mod velfærdsstaten.