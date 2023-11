Litteratur Abonnement

»Nej-hatten Svend« har skrevet en rigtig god appetizer-bog om oplevelsessamfundet, og Berlingskes anmelder venter spændt på toeren

Berlingskes anmelder må konstatere, at Svend Brinkmanns popularitet er på fortsat himmelflugt. Brinkmanns nye bog »Oplevelsessamfundet« ser da heller ikke ud til at spænde ben for den tendens.