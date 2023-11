Ledere Abonnement

Berlingske mener: Danske muslimer må slå fredsring om danske jøder

I aften markeres 85-årsdagen for Krystalnatten. Vi må håbe, at mange danske muslimer møder op for at deltage. Der er brug for at tage resolut afstand fra den antisemitisme, der breder sig som en pest fra islamistiske miljøer.