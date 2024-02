Kultur Abonnement

Omdiskuteret udvalg rejser forslag om en statslig medieombudsmand: Danske Medier kalder det et »demokratisk tilbageslag«

Det omdiskuterede medieansvarsudvalg, der ledes af tidligere minister Søren Pind, foreslår at sætte en medieombudsmand til at overvåge medierne. Danske Medier kalder det et statsligt indgreb i pressefriheden og et »demokratisk tilbageslag«.