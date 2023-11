Kultur Abonnement

For nogle 40-årige er de sene timer på et dansegulv et overstået kapitel. Men ikke for 46-årige Kit Nørgaard

Det er de unge, der dominerer nattelivet i København. Men Berlingske har talt med to kvinder over 40, der begge har skabt deres egen fest. Her får du deres gode råd.