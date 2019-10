Anmelder kræver, at Gyldendal trækker bog om voldtægtsforbryder tilbage: »Skurkeagtig, betændt og ond«

I 80’erne kunne han ses i fjernsynet i sine storslåede hypnoseshows, men i to og et halvt år sad han i fængsel efter at være blevet dømt for voldtægt af flere kvinder, han havde hypnotiseret.

Ali Hamann, hvis borgerlige navn var Svend Erik Hamann, var berømt og berygtet i 80’erne og kendt som landets dygtigste hypnotisør.

Lars Bukdahl »Når man har med sådan en fyr at gøre, så bliver man nødt til at lægge det frem, han har gjort«

Nu har hans barnebarn, tv-vært og vinder af Den Store Bagedyst, Tobias Hamann skrevet en bog om sin morfar med titlen »Arven fra min morfar - to år i Ali Hamanns fodspor«. Ifølge forlaget Gyldendal er bogen »en personlig fortælling om familie, hemmeligheder, håb og tilgivelse«.

Men bogen om den berygtede morfar møder kritik. Boganmelder på Weekendavisen Lars Bukdahl, mener, at Tobias Hamann udelader vigtige oplysninger om sin morfars mørkeste sider, hvilket ifølge ham er »uanstændigt«.

»Når man har med en virkelighed at gøre, der er så skurkeagtig, betændt og ond, så bliver jeg sgu for engang skyld forarget, når det ikke bliver lagt frem,« siger han.

I sin anmeldelse af bogen skriver han, at forlaget bør trække bogen tilbage »fordi Hamann på trods af alskens besværgelser om det modsatte nægter at kaste noget konkret lys over de forbrydelser, 22 seksuelle overgreb over ti år, som Ali Hamann blev dømt for i 1982, og dermed udviser en grov mangel på respekt over for de (mindst) 22 ofre for hans overgreb.«

Dømt for voldtægt

I 80’erne blev Ali Hamann idømt flere års fængsel for blufærdighedskrænkelse og voldtægt af kvinder under sine hypnosebehandlinger. Kvinderne havde opsøgt den berømte hypnotisør på hans klinik i Silkeborg for at få hjælp til seksuelle problemer.

Lars Bukdahl mener ikke, at den 31-årige bagedystvinder tilstrækkeligt undersøger og kortlægger sin morfars kriminelle fortid.

»Når man har med sådan en fyr at gøre, så bliver man nødt til at lægge det frem, han har gjort. Så vi ved det klart og rent. Og det er der, bogen hele tiden snyder læseren og på en eller anden måde også snyder sig selv. Der bliver brugt meget mere tid på at tale om, hvor hårdt det er for Tobias og hans familie, end der bliver talt om de faktiske forbrydelser, Ali Hamann har begået,« siger han.

I »Arven fra min morfar - to år i Ali Hamanns fodspor« bruger Tobias Hamann ifølge Lars Bukdahl lang tid på at undersøge sin morfars hypnoseevner. Netop derfor bør han nævne og undersøge voldtægtssagerne, mener boganmelderen.

»Hele hans projekt handler jo om at gå ind i hypnosen og finde ud af, hvad det er. Han opdager, at hypnose er at have magt over andre mennesker og er dæmonisk, men han knytter det slet ikke sammen med voldtægtssagerne. Når han skal undersøge hypnose, så bliver han forhelvede også nødt til at tænke over, hvordan den hænger nøje sammen med voldtægterne,« siger han.

Mette Korsgaard »Vi tager ikke bøger af hylderne, fordi en anmelder synes, de skulle være skruet anderledes sammen«

Fjerner ikke bogen

Forlaget bag udgivelsen af Tobias Hamanns »Arven fra min morfar«, bakker op om bogen, og ifølge Mette Korsgaard, der er redaktionschef i Nonfiktion i Gyldendal, kommer den ikke ned fra forlagets hylder igen.

“Det er en anmeldelse af en bog, og nogle bøger kan man lide, andre ikke. Det står en frit for som anmelder at have en mening, det er jo hele pointen. Men vi tager ikke en bog af hylden, fordi en anmelder synes, den skulle være vinklet anderledes,” siger hun.

Tobias Hamann er barnebarn til Ali Hamann og blev kendt, da han i 2014 vandt DR's Den Store Bagedyst.

Men forlaget har ikke levet op til deres ansvar under selve tilblivelsen af bogen. Det mener Lars Bukdahl.

»Hvis man tager det alvorligt at være forlag, så skal man jo gå ind og redigere og sige »kære Tobias, det her stof er enormt spændende og interessant, men det går altså ikke, at du bare smyger dig udenom, hvad din morfar rent faktisk har gjort, og det går slet ikke, at du besværger over for læseren, at du forholder dig til det, for det gør du rent faktisk ikke«,« siger han.

Lars Bukdahl mener, at bogens fremstilling af den voldtægtsdømte Ali Hamann svarer til, hvis man om nogle år skrev en kærlig fortælling om tidens mest omtalte forbrydere.

»Det vil svare til, at der var en eller anden niece til Peter Madsen, som skrev en bog om 20 år, der sådan sødt og anekdotisk handler om alle de her raketter, Peter Madsen lavede, og “så forresten myrdede han vist nok også en dame, og det er jo træls, det skal man jo ikke gøre«,« siger han.