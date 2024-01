Kongehus Abonnement

Danmark får en ny kronprins med evner og empati – indtil nu har han været en velbevaret hemmelighed

Landets kommende kronprins hedder Christian, og offentligheden ved forbløffende lidt om ham. Det ændrer sig nu, og det sker på et tidspunkt, hvor det er sværere end nogensinde at slippe afsted med at begå fejltrin.