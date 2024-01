Kommentatorer Abonnement

Der er brug for den frie presse også de næste 275 år

Velkommen til mit Borgerlingske-nyhedsbrev #89, som handler om i går. For da blev Berlingske 275 år. Det var en mærkedag. Men i dag er vigtigere. For da begynder vi at kæmpe for en stærk, fri, borgerlig presse også de næste 275 år.