Kommentatorer Abonnement

Borgmester: De kalder det en reform af folkeskolen – men de tager ikke fat på det væsentligste

Kortere skoledage, der er et af regeringens mål, er helt sikkert et skridt i den rigtige retning. For hvis man grundlæggende synes, det er en udforing at gå i skole, bliver man næppe lykkeligere eller dygtigere af at være der i flere timer. Når man læser udspillet, er der imidlertid ikke meget, der ændres.