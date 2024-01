Kommentarer Abonnement

»Usmageligt og usagligt«: Torben Østergaard-Nielsens milliarder har intet at gøre med, om han skal betale for oprydningen efter Nordic Waste

Det faktum, at Torben Østergaard-Nielsen har en anselig personlig formue, er fuldkommen irrelevant i forhold til, om han bør ifalde et erstatningsansvar for miljøskaden.