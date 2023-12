Kommentarer Abonnement

Per Stig Møller: I 1930erne var man bange for tysk vrede, i dag for muslimsk

Menneskerettighedsforkæmperne i Iran og alle de andre islamistiske lande må tage sig til hovedet over, at vi i det trygge Danmark bare bøjer os for de mørkemænd, som de selv kæmper med og undertrykkes af.