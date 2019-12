Ugens vindere og tabere: Lummer julehygge i lysvirksomhed – chefen tænder på underdanige kvinder

Så er vi nået til ugens op og nedture med Jens Chr. Hansen og Birgitte Erhardtsen ved rattet. Ugens største taber er direktør Stig Gerlach – ham med Sirius-lyskæderne, som alle husejere pynter julehaven med. Nummer to på vej ned er B&O-formanden Ole Andersen, som måske i virkeligheden er en blød mand. Opad springer bl.a. Mærsks første kvindelige skibsreder – hr. Møller ville have vendt sig i graven – og så en ambitiøs finansmand, der får sit helt eget skydetelt.

UGENS OPTURE

Christian Baltzer blev forbigået i Danske Bank, men strøg til tops i Codan. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix.

Baltzer svinger sig i de finansielle lianer

Nogle gange må man slå et sving for at komme til tops. Det gælder i udpræget grad for den blot 41-årige Christian Baltzer.

Baltzer var i en ung alder strøget helt op i direktionen i Tryg som finansdirektør. Men Baltzer havde mod på mere, og derfor lod han sig lokke af et tilbud om at blive finansboss i selveste Danske Bank. Også selv om banken stod i hvidvaskvand til anklerne.

Meget skete øverst oppe i Danske Bank i begyndelsen af 2019. Pludselig kom der en ny topchef, og han så ikke de samme kvaliteter i Baltzer. Goodbye Baltzer, dur ikke, lød afskedssalutten fra banken.

Baltzer gik på græs, drak vist nok en hulens masse kaffe i netværket og med headhuntere – og vupti, pludselig dukkede han som ny topchef i forsikringsselskabet Codan. Baltzer fik sit eget skydetelt, som de siger det i den branche. Nu CEO i stedet for CFO. Ta' den Danske Bank.

Ja altså, hvis finanstilsynet kan fit & proper-godkende ham – engang ud i en uvis fremtid. Og helst inden Baltzer skal pensioneres.

Hun splintrer glasloftet på Esplanaden

Det er forståeligt, at Henriette Hallberg Thygesen ikke rigtig gider det der snak om kønsdiversitet på erhvervslivets bonede gulve. Hun er operativ og effektiv som bare pokker.

Men uanset om hun vil det eller ej, må hun affinde sig med at blive betragtet som rollemodel i landets største virksomhed, A.P. Møller - Mærsk. I denne uge drønede Henriette Thygesen ind på skibsredergangen på Esplanaden. Godt nok har Mærsk afskaffet den ellers magtfulde titel, skibsreder, men det er i det lag, Thygesen fremover skal operere.

Ja, Henriette Thygesen bryder vel egentlig glasloftet med salig Mærsk Mc-Kinney Møllers praksis. Som bekendt fik han tre døtre, og det var aldrig på tale, at de skulle kunne finde vej til skibsredergangen. Det var dengang.

Mærsk er i dag, trods alt, en lidt anden virksomhed, og efter sigende skulle der være en række dygtige kvinder i lederlagene lige under den øverste ledelse.

Thygesen lader forstå, at der er for mange fordomme om Mærsk. Fair nok, de fordomme kan hun så passende punktere.

Carl-Johan Dalgaard, ny mand i spidsen for vismændene. PR-foto

Ny overvismand – nu med røst fra Horsens

Det er noget af det ypperste, økonomiske ridderslag man kan få som økonom i Danmark. Formand for Det Økonomiske Råd – eller i den populære udgave; overvismand. Ny i den stol er professor ved Københavns Universitet, Carl-Johan Dalgaard.

Vismændene har ikke konkret politisk eller juridisk magt. De er såmænd »blot« rådgivere, men der lyttes, når vismændene sender deres analyser ud. Vismændene er uafhængige, men må affinde sig med, at politikerne plukker i disse analyser alt efter, hvad der nu passer ind i de pågældende politikeres respektive programmer. Det er spillets regler.

De vise mænd kom i politisk dagslys, da Christiansborg-fnidder endte med at sende vismændene til Horsens. Den nu afgående overvismand Michael Svarer lader forstå, at det ikke er derfor, han nu affører sig sin overvismandskappe.

Bonusinfo: Hvad gossiplæserne ikke ved er, at gossipredaktionens kvindelige medlem på et tidspunkt var formand for modepolitiet på Berlingskes business-redaktion. Med kras kritik til højre og venstre.

Men det er nye tider. Foreløbig er der nemlig ingen reaktion på, at Danmark har fået en langhåret overvismand.

UGENS NEDTURE

Stig Gerlach er direktør i lysfirmaet Sirius. Han skulle bl.a. have sagt, at ingen mænd gider kvinder over 50.

Her tænder chefen på underdanige kvinder

Der er ikke noget så godt til at komme igennem de mørke måneder som lyskæder fra Sirius, som alle danskere pynter haver og altaner med. Men fra nu af er der kommet skår i julehyggen. Sirius og direktør Stig Gerlach har nemlig fået arbejdstilsynet på nakken, fordi de ansatte systematisk og jævnligt bliver krænket.

Det handler om bemærkninger som »dejligt med underdanige kvinder« og »ingen mænd gider kvinder over 50«. Det sidste er måske rigtigt, men det er jo ikke noget, pæne mennesker går rundt og siger.

Ledelsen kan ganske vist ikke genkende det billede, der tegnes i Arbejdstilsynets afgørelse, hvoraf det også fremgår, at virksomheden er præget af usædvanlig mange fratrædelser og fyringer. Bør man slukke sin lyskæde i aften?

For den detroniserede Danske Bank-formand, Ole Andersen er B&O sidste chance for at genvinde ryet som effektiv virksomhedsdoktor. Men det går meget bedre, når han bygger skoler i Nepal.

2. Han giver den som hård nitte – men B&Os formand er måske bedst som blød mand

Tidligere bestyrelsesformand i Danske Bank Ole Andersen har én chance, faktisk er det nærmest en lottokupon, for at gå på pension med med en portion af fordums respekt i behold. Ja nemlig – B&O.

Men ak! Lige meget hvor mange direktører han fyrer, og hvor mange gange han forsøger at sælge den ikoniske virksomhed og skifter strategi, så mislykkes det. Onsdag nedjusterede B&O sit resultat for fjerde, som i 4. gang i år.

Mere end træls for Ole A. Til gengæld går det bedre med hans job som Founding Father – altså stiftende fader – i organisationen Human Practice Foundation, som bygger skoler til børn i Nepal.

På et foto i organisationens seneste nyhedsbrev sidder han og ser helt glad ud sammen med andre fædre som tidligere Carlsberg-chef Jørgen Buhl Rasmussen og tidligere Danske Bank-investor Lars Förberg. Måske er Andersen i virkeligheden havnet på den forkerte hylde i den hårde finansverden.

Direktøren for Statens Serum Instittut Mads Melbye er fritaget for tjeneste i ugens forhåbentlig sidste skandale i den offentlige sektor.

3. Skyggen af et trecifret millionbeløb i Statens Serum Institut

På gossipredaktionen kan vi snart ikke klare flere skandaler i den offentlige sektor. Men nu er den også gal hos Statens Serum Institut, som hører under Sundhedsministeriet. Noget med en vaccinehandel med et indisk firma, en særaftale og et værdifuldt patent, som muligvis kan indbringe en topforsker – altså en offentlig ansat – et trecifret millionbeløb.

Sagen er så alvorlig, at instituttets direktør Mads Melby indtil videre er fritaget for tjeneste, mens Kammeradvokaten undersøger sagen nærmere. Sundhedsministeriet har ikke fundet nogen rygende pistol, men »man har set skyggen af noget, man ikke kan lide«, som ministeriet udtrykker det. Konkret kan sagen dreje sig om overtrædelse af loven om opfindelser på offentlige institutioner, som skal sikre, at forskningsresultater kommer det danske samfund til gode.