Internationalt Abonnement

Søstrene narrede først sig selv og så deres bøddel. I julen tog han brutal hævn

Amelia og Ángeles blev lænset for millioner af falske kærester på nettet, og selv snød søstrene ejeren af et vekselbureau. Nu er de døde, og han sidder fængslet for tredobbelt drab. Hvorfor lod de sig alle drive af »naivitet og idioti«?