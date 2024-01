Internationalt Abonnement

»Den skøre hest« var ladet med narko. Melonis forsvundne far sejlede under mafiaflag

Børn kan ikke drages til ansvar for fædrenes forbrydelser, hedder det sig i Bibelen. Men hvad nu, hvis barnet er premierminister, og hendes far har arbejdet for en af samfundets farligste fjender?