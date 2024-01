Internationalt Abonnement

Radardata viser et kæmpe russisk nederlag: »Det er muligvis den værste dag for Ruslands flyvevåben under hele krigen«

Et af Ruslands vigtigste militærfly er gået ned over Det Azovske Hav. Det var hændelsen, der ikke måtte ske. En militærekspert forklarer, hvorfor det er så alvorligt for Rusland, og kommer med en teori om, hvad der er sket.