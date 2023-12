Internationalt Abonnement

Joe Biden bliver hjemme. Derfor er verdens vigtigste topmøde udfordret fra start

To krige har splittet FN og forværret forholdet mellem Vesten og det globale syd. Timingen for FNs klimatopmøde i Dubai synes uheldig, og det frygtes, at krigene i Ukraine og Israel svækker chancen for et godt resultat ved COP28. En gigantisk pose penge bliver formentlig afgørende.