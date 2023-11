Internationalt Abonnement

Hvor i alverden var hjælpen? Spørgsmålet runger mellem kampvognene i den smadrede kibbutz

Under et besøg i kibbutzen Be'eri helt tæt på Gazastriben er ligene væk, men lugten hænger endnu i luften, mens vi går rundt mellem soldater og kampvogne. Det er for sent. De svigtede, da det gjaldt: Hvor i alverden var de?