Huset var solgt og kufferterne pakket. Familierne gjorde klar til tre års krydstogt – men nu viser det sig, at der mangler et skib

111 kahytter var solgt, og passagererne var klar til afgang, men kort før afrejse blev et tre år langt krydstogt aflyst. Det viste sig, at der slet ikke var et skib.