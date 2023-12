Internationalt Abonnement

Han brød ud i jubel, da han fik at vide, at datteren var dræbt: »Det var det bedste, der kunne ske« – men derefter ændrede alt sig

Da Thomas Hand fik at vide, at Hamas-terrorister havde dræbt hans datter, sagde han, at døden var en velsignelse. Interviewet rystede hele verden, men historien om Emily Hand ender ikke her.