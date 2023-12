Internationalt Abonnement

Flere danske virksomheder i Rusland har fået »venligt besøg« af den russiske sikkerhedstjeneste: Truede cheferne med fængsel

Efter fængslingen af to tidligere Carlsberg-chefer i Rusland kan Berlingske nu afsløre, at flere danske virksomheder tilsyneladende er blevet truet med det samme. Russisk lov giver meget vide rammer for at straffe topchefer.