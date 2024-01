Internationalt Abonnement

De udkæmper hver sin krig, men de har én ting tilfælles. Her er linket mellem konflikterne i Ukraine og Mellemøsten

Analyse: Iran har cementeret sine nye magtstatus i Mellemøsten med en hel række raketangreb mod sine nabolande. På overfladen har det intet at gøre med krigen i Ukraine. Men tager man et skridt tilbage, hænger de to konflikter uløseligt sammen.