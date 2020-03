Coronavirus: Nu vil terroristerne heller ikke til Europa

»Bliv væk fra epidemiens land!«

Sådan lyder befalingen fra Islamisk Stat til medlemmerne i terrororganisationens nyhedsbrev, »Sharia-direktiver«.

Selv om organisationens jihadister er blevet opfordret til at rejse til Europa og angribe europæiske storbyer, skal medlemmerne nu holde sig væk for ikke at blive smittet med coronavirus.

Ifølge nyhedsbrevet bør organisationens tilhængere samtidig være opmærksomme på at vaske hænder ofte samt holde sig for munden, når de nyser. Bliver jihadisterne smittet, skal de til gengæld sørge for at smitte så mange som muligt i de vestlige lande.

Terrororganisationen skriver i nyhedsbrevet, at coronavirussen er »en plage«, der er »sendt af Gud til enhver, han vil«, og at »sygdomme ikke slår til af sig selv, men på Guds befaling og dekret«.

Ti coronadødsfald i Irak

Islamisk Stat, der også kendt som den Islamiske Stat i Irak og Levanten, er en sunnimuslimsk militant gruppe, som kæmper for at oprette et islamisk kalifat i Mellemøsten.

Sidste år faldt kalifatet, efter at organisationen oplevede store tilbageslag i Mellemøsten, men fraktioner af terrororganisationen er stadig aktive i særligt Irak og Syrien.

Selv om det særligt er Europa, der er hårdt ramt af coronavirussen, har den også fundet vej til Mellemøsten.

I Irak, hvor størstedelen af Islamisk Stats medlemmer vurderes at befinde sig, er der rapporteret 110 smittede og ti dødsfald.

Iran er hårdt ramt af coronavirussen. Ifølge de iranske myndigheder er 10.075 iranere smittet, og 429 er døde af covid-19. Men der skulle være store mørketal, og der bliver blandt andet rapporteret om massegrave i landet.

Islamisk Stat er blevet forbundet med en række massakrer på syriske regeringssoldater, civile og oprørere samt med en lang række kidnapninger af vestlige nødhjælpsarbejdere, journalister og syriske oppositionsaktivister.

FNs Menneskerettighedsdomstol har desuden tidligere dokumenteret, at Islamisk Stat har begået massehenrettelser, bortført af kvinder og bruger børnesoldater.