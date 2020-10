Søerne, Amager Strandpark, Nørrebroparken og Islands Brygge: Her er alle de nye coronaregler i Københavns byrum

Nu bliver søndagsturen rundt om Søerne i København atter som i de gode gamle dage. Dengang, før der var noget, der hed coronavirus, og det stod københavnerne frit for, om de ville gå højre eller venstre om søerne.

Således orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen i et nyt notat politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune om, at en lang række af de i foråret og sommeren indførte coronarestriktioner i det københavnske byrum nu bliver ophævet.

Ikke fordi virus har sluppet sit tag i københavnerne, for ifølge tirsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) over coronasmitte er den såkaldte incidens i Københavns Kommune på 148,6.

Incidens er udtryk for, hvor mange smittede der er pr. 100.000 indbyggere målt over de seneste syv dage. Er incidensen højere end 20, bliver den betragtet som for høj. En incidens i København på 148,6 svarer til 934 konstaterede smittetilfælde.

Når restriktionerne nu bliver ophævet, sker det, fordi der »i takt med et kommende sæsonskifte forventes mindre udeaktivitet i byens grønne områder«.

»Hvorfor forvaltningen i den kommende uge efter dialog med politiet iværksætter en tilbagerulning af initiativet med færdselsregulering og ensretning ved Damhussøen, de indre søer og Christianshavns Vold,« hedder det.

Forvaltningen tilføjer, at et cykelforbud i Amager Strandpark ligeledes bliver ophævet.

»Forvaltningen og politiet oplevede en forholdsvis rolig efterårsferie, hvor de coronaregulerende initiativer virkede efter hensigten,« står der i notatet.

Dette betyder også, at »opmærkning af opholdsfelter på trædækkene ved Sandkaj, Krøyers Plads, Bølgen og på Islands Brygge fjernes i samme omgang«.

Kommunen vil heller ikke længere »kridtopmærke den grønne del af Havneparken (på Islands Brygge, red.) i felter«.

Af notatet fremgår også, at »politiet har valgt ikke at forlænge opholdsforbuddene på Nørrebro og i Kødbyen«. Men »der er fortsat varselszone i Vestergade og i dele af Gothersgade, og som noget nyt nu også i Kødbyen og området ved Nørrebro Skatepark«.

Varselszoner – eller advarselszoner – betyder, at det er muligt at færdes frit, men at politiet fører skærpet opsyn, idet der kan forekomme større forsamlinger.

»Politiet annullerer hotspots ved Skateparken i Fælledparken, på Sandkaj/Göteborgs Plads, Dronning Louises bro og på Islands Brygge,« skriver forvaltningen.

Hotspots er det samme som advarselszoner. »Forvaltningen tilpasser skiltningen til formålet i de byrum, som har ændret status,« står der at læse i notatet.

Julens komme

»Med efterårets komme er der færre mennesker i byens udeområder, og byen bliver brugt på nye måder,« uddyber forvaltningen, som »dog er opmærksom på det fortsatte høje smittetryk og myndighedernes udmeldinger – herunder potentielle nye restriktioner den kommende tid«.

»Hvis det bliver nødvendigt, kan forvaltningen genindføre de regulerende tiltag, eksempelvis ensretning af rekreative byrum, eller iværksætte nye initiativer, der bedst muligt understøtter en ny situation,« lyder advarslen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forvaltningen er da også opmærksom på en kommende højtid med trængsel og alarm:

»Aktiviteterne i de kommende måneder forventes at intensiveres på byens strøg- og handelsgader i forbindelse med den udstrakte julehandel og andre julerelaterede begivenheder.«