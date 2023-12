Debatinterview Abonnement

Overrabbiner Jair Melchior har ikke fundet spyttemanden, der overfaldt ham på en togstation. Men han vil gerne takke ham

Berlingske har talt med overrabbineren i Det Jødiske Samfund, der siden Hamas' terrorangreb har gjort sig bemærket ved at insistere på at fokusere på godheden. Om vi vil se det gode eller onde i andre er et valg, siger Jair Melchior.