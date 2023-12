Nu er der deklareret pause i Israel-Hamas-krigen. Det er et godt tidspunkt at tænke sig om

Velkommen til mit Borgerlingske-nyhedsbrev #83, hvor jeg opholder mig lidt ved den kløft, Israel-Hamas-krigen også har skabt i det danske samfund. Nu er der midlertidig våbenpause og aftale om udveksling af gidsler og fanger. Det er en lejlighed til at gøre status over en konflikt, hvor tingene ofte skæres så skarpt ud i debatten, at enhver nuance går tabt. Hermed et forsøg på at gå op imod det.