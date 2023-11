Kultur Abonnement

Sangeren Isam B svarede tøvende på radioværtens spørgsmål. Nu er han klar i spyttet: »Hamas er ikke en terrororganisation«

Et besøg i »P1 Debat« har kastet den danske sanger Isam Bachiri ud i et stormvejr. Men i et interview med Berlingske holder han fast: »Hamas er ikke problemet«.