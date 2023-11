Danmark Abonnement

Nye fotos viser uhyggelig tendens i Danmark: Mange føler sig utrygge

Et jødisk par har oplevet at blivet spyttet på i byggemarkedet. En kvinde har fået malet et hagekors på sin dør. En ny rapport fra Det Jødiske Samfund viser, at antallet af indberetninger om antisemitisme i Danmark er eksploderet.