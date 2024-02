Med to kursrekorder siden nytår ser Novo Nordisks eventyr ud til at fortsætte ind i 2024. Den danske medicinalkoncern er – sammen med konkurrenten Eli Lilly – godt i gang med at forandre den måde, vi tænker på behandling af kroniske sygdomme og sundhed. For verden er ikke den samme efter Wegovy – og står det til Novo Nordisk, bliver det vildere endnu.