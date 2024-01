Novo Nordisks største konkurrent går nye veje – tilbyder gratis hjemmelevering af vægttabsmedicin og adgang til onlinelæger

Novo Nordisk får kamp til stregen af Eli Lillys nye vægttabsmedicin Zepbound, som blev lanceret i USA i december sidste år. Medicinen er ifølge studier mere effektiv en Novo Nordisks medicin, hvilket menes at ville give Lilly en fordel på det multimilliardstore marked for vægttabsmedicin. Nu tilbyder Lilly også at levere medicinen gratis hjemme hos amerikanerne. Fold sammen

Læs mere