Mark Le Fêvre: »Folk har en idé om, at når man har været igennem sådan noget, så er alt rosenrødt bagefter. Det tror jeg ikke en skid på«

Hvad har du lært af at blive ældre?

»Det klinger meget hult, hvis man kender mig, fordi man ved, at jeg er meget ængsteligt anlagt. Men jeg hviler dog mere i mig selv, selvom jeg ikke sådan rigtig hviler. Jeg tror, at jeg er blevet mere og mere bevidst om, hvad der er vigtigt for mig.«

»Det show, jeg laver nu, handler om, at jeg blev opereret i hovedet, fordi lægerne sagde, at der var flere tegn på kræft. Jeg var fanget i en sådan en limbo, hvor de ikke helt kunne blive kloge på, om det var eller ikke var kræft. Så jeg har været igennem hele møllen og klarede heldigvis frisag på den. Men alligevel, det med lige at hænge i luften og læger, der ikke helt kan finde ud af, hvor slemt det står til …«

»Jeg kom til at tænke på det, da du spurgte, hvad jeg har lært af at blive ældre. Det er lidt det samme - man får skærpet sine prioriteter lidt, som årene går. Man skal lige have en rystetur. Det hører nok lidt de unge år til, at man tror, at nogle ting er meget vigtige, og så går det nok op for én, at så vigtige er de ting ikke.«

Hvornår gik det op for dig, at du havde talent?

»Uh … for helvede. Der er noget med måden, spørgsmålet er formuleret på, for straks vågnede hele det der jantelovsnoget i mig. Og det bliver lidt selvsmagende.«

»Men jeg tror, at det gik op for mig, at jeg rigtig godt kan lide det, jeg laver, i en meget tidlig alder. Der er vi helt tilbage i folkeskolen, så snart der var mulighed for at komme med i de her små skuespil, og ja, også bare i hverdagen.«

Mark Le Fêvre har været standupkomiker siden 2010, og han blev nomineret til Årets Komiker ved Zulu Comedy Galla 2019, ligesom han har været medvært på Stormester siden 2018. Til januar er han aktuel med sit andet one man-show, »Heldig« Fold sammen Læs mere Læs mere

»Jeg synes altid, at det har lidt en negativ klang, når man siger, at man var »klassens klovn«. Det var jeg, men ikke på en specielt irriterende måde, tror jeg selv. Jeg kunne mærke ret tidligt, at det at kunne få andre til at grine, kan noget helt særligt. Min mor har altid været vildt god til det, og jeg opfangede ret tidligt, at det gjorde noget helt sindssygt for stemningen i stuen, når vi havde gæster, og hun afmonterede alting med at få folk til at grine. Og da jeg opdagede, at det lod til, at jeg kunne lidt af det samme, så blev jeg bidt.«

»Men ligefrem at sige, at man har talent … den er svær. Da jeg blev nomineret til årets komiker ved Zulu Comedy Galla, syntes jeg da, det var med til at bekræfte, at det ikke var helt ved siden af, det jeg havde gang i. Nok også før.«

For nylig flyttede Mark i hus sammen med sin kæreste og deres hund, Strøbye, syd for København. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvad er den største løgn, vi fortæller hinanden om kærlighed?

»At den er konstant. Det synes jeg, at jeg kender jeg fra mange venner. Det er tit de der evighedssingler, der sætter fuldstændigt sindssyge krav op og har en idé om, at det skal være nyforelskelse hver dag. Alle, der har været i længerevarende parforhold, ved, at det ikke er sådan, det fungerer.«

»Og at den skal være perfekt. Den er skide dejlig, når den er i udbrud, og så nogle gange er den i dvale. Det er klart, at hvis vi taler flere måneder, hvor det hele halter, er det fair nok lige at snakke om det. Men jeg tror også, at det er noget, der hører sig til denne der sociale mediegeneration. Mange kan godt lide at tegne det perfekte billede af sig selv.«

»Det bliver nærmest lidt perfidt, men hvis man skal finde noget positivt i, når man nogle gange ser, at de her forhold er ih og åh så perfekte på Instagram, så er det, når de pludselig krakelerer, og man tænker »jeg har da kun hørt, hvor godt det går«. Det er selvfølgelig træls for parret, men det kan næsten være lidt befriende, for man kan nogle gange komme helt i tvivl om sit eget parforhold, når man hele tiden skal se på, hvor godt det går alle andre steder.«

Det er omkring to år siden, at Mark Le Fêvre fik en temmelig stor forskrækkelse, efter han havde fået fjernet et modermærke på hovedet. Modermærket viste tegn på kræft, og lægerne blev nødt til at skære et stort stykke hud af hans hoved for at fastlægge, om der var kræft eller ej - han klarede »frisag«. Fold sammen Læs mere Læs mere

Har du noget, der været dit livs mest afgørende øjeblik?

»Der er lidt forskellige.«

»Første gang jeg stod på en scene og optrådte med standup. Det står som en af de helt, helt store, hvis ikke det største. Det var lidt i den alder, hvor man ikke vidste, hvad fanden man skulle. Det giver en underlig og ubehagelig rastløshed ikke at have fundet sin plads i livet, selvom man måske ved, hvad man kan lide.«

»Det er jo perfekt, hvis man ved, at man vil have en videregående uddannelse. Så har vi de perfekte rammer i Danmark. Men når man drømmer om noget, der ikke ligger i et skolesystem, kan man meget hurtigt føle sig fortabt. Jeg kan meget, meget tydeligt genkende følelsen fra en aften på Café Smagløs i Aarhus. Det var så sindssygt at gå af den scene og føle, at alle klodser faldt i hak. Man kunne ikke vide, om man ville lykkes, men jeg vidste, at det 100 procent var standup, jeg ville.«

»At det har vist sig at kunne være en levevej er så dejligt. Det er sjovt at lave fjernsyn, men passionen mærker jeg, når jeg står på scenen, om det er på tour eller til Open Mic. Følelsen af at knække en ny historie er så vild – det tror jeg, at alle mine kolleger vil kunne nikke genkendende til.«

»Operationen er selvfølgelig også en kæmpe ting. Jeg har aldrig stået i sådan en situation før, og det var selvfølgelig fuldstændig sindssygt og virkelig ubehageligt. Det er da en øjenåbner, men jeg ved ikke, om jeg tror på denne der kliché med, at livet bliver bedre bagefter. Det er sådan lidt en rosenrød fantasi. Men jeg synes, det skærper ens prioriteter. Det gør det helt sikkert.«

Mark Le Fêvre bryder sig generelt ikke særlig meget om overraskelser. »Det er nok noget med kontroltab, som ikke er så fedt. Det samme gælder episoder, hvor kroppen tror den skal dø - bungeejumping eller højder generelt. Det skal jeg ikke bede om. Jeg er mere hyggeligt anlagt.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Man hører nogle gange folk sige, at sådanne situationer kan være en øjenåbner i forhold til ikke at tage ting for givet længere. Følte du det?

»Det kommer helt klart i glimt. Det er da klart, at man selvfølgelig bliver høj og sætter pris på ting. Men folk har en idé om, at når man har været igennem sådan noget, så er alt rosenrødt bagefter. Det tror jeg ikke en skid på. Det er en naiv illusion, hvor vi er tilbage til sort/hvid. Igen er det jo ikke sådan, verden fungerer. Men jeg har fundet ud af, at der er nogle ting, jeg bare ikke gider bruge tid på. Jeg er blevet mere selektiv.«

Hvordan håndterer du bedst skuffelse?

»Hvis man kan mærke til Open mic, at folk ikke synes, man siger noget sjovt, er det bare en vigtig del af processen. Ellers lærer man ikke noget af det, og jeg tager det ikke super tungt. For ellers er det jo falsk høflighed. Og ellers ville det være svært at teste nye ting af – så det er faktisk en god skuffelse.«

»Selvfølgelig er det ikke fedt, når ting, man gerne vil have lykkes, ikke lykkes. Men jeg prøver bare at komme videre og lære af det.«