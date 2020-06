Mads Christensen: Styrthjelmen er som skimmelsvamp, der sniger sig ind alle steder

Jeg har windsurfet, siden jeg var en ung mand med et forventningsfuldt kondom i min baglomme. Jeg blev næsten nummer 156 ved DM i 1982.

For fem år siden flyttede jeg fra Palæstina til Israel … sådan at forstå, at jeg tog springet fra windsurfing til kitesurfing. Det utænkelige klasse-forræderi!

»Hver morgen cykler jeg på arbejde gennem Dantes Inferno (de Københavnske cykelstier) ... hundredtusindvis af kilometer. Har jeg nogensinde fundet mig selv i en situation, hvor et stykke flamingoskum på mit hoved kunne gøre en forskel? Aldrig!«

I den forgangne uge gennemførte jeg et kursus i »kitefoil«.

Ja, det fortjener en kort forklaring: Under kiteboardet sidder en stor finne (den hedder spøjst nok en mast), under den sidder en lille flyvemaskinelignende vinge, og magien opstår, når brættet løftes op af vandet, og man svæver med stor fart 80 centimeter over vandspejlet. WOW!

Kitefoil er det nye. Jeg er selvfølgelig med på det nye!

Der ryger et par kitesurfere i ny og næ

På kursus var der hjelmtvang.

Der ryger et par kitesurfere i svinget i ny og næ. Det kan godt være lidt vildt. På kursus tager de ingen unødige chancer.

Sikkert vældig fornuftigt på sådan en regnearkagtig måde, men ... jeg elsker legen, netop fordi den har alt det, jeg sætter pris på. Fart, friskhed, fare, fysik, dynamik. Det er gak, skæg og løjer.

Jeg hader hjelmen!

Og det første jeg gjorde. da kursus var bestået var at tage den af.

Surfing for mig er fart, frihed, vind i håret, lydene, vildskaben. Og dertil et vist modikum af risiko. Hvis det var 100 pct. sikkert ville det i min optik være røvsygt. Så kunne men jo lige så godt gå til golfning.

Omkring mig ser jeg, hvordan hjelmen stille og roligt sniger sig ind alle steder som en sot. Som en sportens skimmelsvamp.

»Derimod ser jeg en omsiggribende ængstelighed og ucharmerende frygtsomhed, som gradvist lægger sig som en klam dyne over alt, hvad der er skægt, frækt, sexet og sjovt.«

Jeg kan forstå, at fordækkeren på en 12-meter (en kæmpestor, gammel kapsejladsbåd på meget mere end 12 meter) løber en håndgribelig risiko for at få den 250 kilo tunge spilerstage i bøtten, og at han derfor ifører sig sin lillebrors tåbeligt udseende skater-hjelm, men nu ser jeg også jollesejlere helt ned til de små typer, laser-, optimist- og europa-, sejle med hjelm!

Jeg spørger mig selv, hvad kan mon ske? Worst-case-scenario?

En mågeklat?

BANG!

En mågeklat lige oven i kraniefontanellen.

En tydelig aldersmarkør

I kitesurfermiljøet er hjelmen en klar aldersmarkør, stort set alle kitesurfere under 30 surfer med hjelm. Selv har jeg ikke fantasi til at forestille mig, hvad der ville kunne tilstøde mig mutters alene, langt ude på vandet, hvor en skaterhjelm vil kunne have positivt udslag for min skæbne. Jeg ser ingen håndgribelig fare!

Derimod ser jeg en omsiggribende ængstelighed og ucharmerende frygtsomhed, som gradvist lægger sig som en klam dyne over alt, hvad der er skægt, frækt, sexet og sjovt.

På motorcykel indførte man styrthjelmen i 1977, det var sgu nok meget fornuftigt. Det indrømmer jeg. Hjelmen giver mening i en nøgtern risikovurdering for motorcyklister.

Selv har jeg i international roadracing (det må man godt kalde det, når man næsten også dér blev nummer 156 ved Superbike DM på Ring Knutstorp i 90erne) selvfølgelig kørt i den reglementerede sikkerhedsudrustning: læderdragt, rygskinne ... The Whole Shebang. Jeg har kuret på røven hen ad asfalten med 200 km/t ofte nok til at det giver mening med hjelm og læder, men …

Jeg har også kørt motorcykel hele mit liv på gader og stræder. Europa rundt, Nordafrika, en million kilometer, mindst. Væltet (alvorligt)? Aldrig!

Jeg har cyklet, siden jeg var purk. Mountainbike, racercykel, utallige cykelløb. Hver morgen cykler jeg på arbejde gennem Dantes Inferno (de københavnske cykelstier) ... hundredtusindvis af kilometer. Har jeg nogensinde fundet mig selv i en situation, hvor et stykke flamingoskum på mit hoved kunne gøre en forskel? Aldrig!

Hvorfor være så bange?

»Hvis motorcykler er, og det mener jeg, en rullende manifestation af frihed, frækhed, stick-it-to-the-man, sex, lir og attitude, så er den gule sikkerhedsvest symbolet på det diametralt modsatte. Frygt, angst, fesne forsigtighedsprincipper og en better-safe-than-sorry-lifestyle.«

Forleden vinkede jeg til, som jeg altid gør til alle, en fyr på motorcykel. Ham her kørte på en stor buldrende testosteron-pumpende matsort Harley. Han havde bestykket sin frække motorcykel med det ultrahøje styr, som er de rigueur blandt Harley-eliten. Apehanger-styret! Det, hvor man nærmest rækker armene direkte op mod Gud. I har nok set dem derude. Det er de RIGTIGT hårde hunde ... dem med Apehanger-styret!!!

Men ... ham her havde også iført sig (oven på sit sorte læder-outfit med dødningehoved-logoer og det fortærskede »Live to ride – ride to live«-emblem) en gul HIGH VISIBILITY-sikkerhedsvest!

Jeg måtte lige fælde en lille tåre.

Hvis motorcykler er, og det mener jeg, en rullende manifestation af frihed, frækhed, stick-it-to-the-man, sex, lir og attitude. Så er den gule sikkerhedsvest symbolet på det diametralt modsatte. Frygt, angst, fesne forsigtighedsprincipper og en better-safe-than-sorry-lifestyle.

Corona på to hjul!

Jeg havde lige dér en lille våd drøm. Jeg drømte, at William S. Harley og Arthur Davidson stod op fra deres respektive grave, mødte op hos ham min Harley-fyr i Hundige og sagde til ham: »We're Harley and Davidson, and we're here to buy your motorcycle.«

I min drøm sagde manden med den gule vest »Yes, but den er ikke til sale«.

»We're gonna take it anyway. Because we don't want you representing our product.«