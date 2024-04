Du »swiper« jo også kvinder, du kunne være interesseret i, når du går ind på en bar

På jobbet, i et træningscenter – eller til en vild fest? Tidligere mente flere, at det var finere og mere rigtigt at have mødt sin partner ude i virkeligheden end via en dating app. Men meget tyder ifølge Camilla Stine Øverup, ph.d i social psykologi, Københavns Universitet på, at der er kommet en langt større accept af at have mødt sin partner online end for bare nogle få år siden. Fold sammen

