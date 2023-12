Virksomheder Abonnement

Vestager er netop kommet tilbage og svinger straks hammeren: Apple står til heftig bøde og krav om ændringer

iPhone-gigantens stramme styring af alle apps – og betalingen gennem dem – ventes at få et skud for boven, når den danske konkurrencekommissær i begyndelsen af 2024 griber ind, efter at Spotify for snart fire år siden klagede. Amerikansk dommer har netop givet Google et knusende nederlag for samme forseelser.