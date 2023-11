Googles advokat skar grimasser i retten: Nye hemmelige tal om betaling til Apple kom frem

Google afleverer en tredjedel af alle de annonceindtægter, som Apples internetbrowser Safari bringer i internetgigantens pengekasse, til iPhone-producenten.

De nye detaljer er kommet frem under den retssag, der lige nu kører i USA. Her har det amerikanske justitsministerium trukket Google på anklagebænken i en monopolsag, hvor netop det tætte forhold mellem Google og Apple er i fokus.

Googles ledende økonomiekspert, Kevin Murphy, der vidnede på vegne af Google, fortalte i retten, at Google sender 36 procent af indtægterne fra samarbejdet med Apple om Safari videre og er betalingen for, at Google vedbliver at være standardsøgemaskinen i Safari, som er verdens næstmest brugte internetbrowser efter Googles egen Chrome.

Det skriver BBC.

Både Google og Apple havde ellers bedt om, at tallene blev holdt fortrolige og altså ikke blev offentliggjort, og ifølge nyhedsbureauet Bloomberg skar Googles advokat tydelige grimasser, da det kom frem under afhøringen.

Google har fastholdt, at dominansen inden for søgemaskiner skyldes, at Google har et bedre produkt end konkurrenterne.

Ifølge analysefirmaet StatCounter blev 91,55 procent af samtlige internetsøgninger i oktober på verdensplan foretaget gennem Google mod 3,11 procent på Microsofts søgemaskine, Bing, som er nummer to i popularitet, selvom der findes mange andre – herunder søgemaskiner, der ikke sporer brugerne og deres forespørgsler, sådan som Google gør for at tjene penge. Blandt sådanne søgemaskiner er DuckDuckGo og hollandske Startpage.

I Danmark bruges Google endnu mere, nemlig i oktober til 93,85 procent af samtlige internetsøgninger. Bings andel ligger i Danmark på 3,81 procent.

Dom kan betyde store ændringer

Under retssagen er det tidligere kommet frem, at Google i 2021 betalte 26,3 milliarder dollar eller 185,1 milliarder kroner til andre virksomheder, herunder Apple, Samsung og Mozilla (som står bag internetbrowseren Firefox), for at blive installeret som standardsøgemaskinen. I praksis er det nemlig få, der ændrer på standarden og vælger en anden søgemaskine, selvom det er let nok at gøre det.

The New York Times har tidligere skrevet, at 18 af de 26,3 milliarder dollar gik til Apple for at være standardsøgemaskine på alle iPhone- og iPad-modeller og altså i Safari-browseren.

Alene i juli-september i år omsatte Google for 44 milliarder dollar på annoncer i forbindelse med folks internetsøgninger.

En dom, der går Google imod, ventes at medføre voldsomme ændringer for hele teknologibranchen, også selvom der ikke synes at være udsigt til krav om at få giganten splittet op.

Forventeligt falder dommen i begyndelsen af 2024.

Ifølge analysefirmaet StatCounter er Chrome verdens mest brugte internetbrowser. I oktober blev 63,14 procent af samtlige viste sider på nettet set gennem Chrome, mens 19,91 procent blev set gennem Safari på tværs af alle former for udstyr, som de to browsere kan installeres på.