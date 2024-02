Virksomheder Abonnement

Ukendt skatteregel sløjfer bandemedlemmers gæld. Nu får minister kritik for at holde folketingsudvalg i mørke

Gældsstyrelsen benytter særlig skatteregel, når bandemedlemmer får sløjfet deres gæld til det offentlige. »Det synes jeg da, at vi skulle have haft at vide i retsudvalget. Det er jo os, der laver ny lovgivning på bandeområdet,« siger retsordfører.