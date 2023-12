Virksomheder Abonnement

Ny kvantechip skal gøre store superkræfter klar til 2033

Den amerikanske gigant IBM mener at have opnået et gennembrud ved at kunne koble superkraftige chip sammen som byggeblokke og dermed komme nærmere det store gennembrud for den fremadstormende teknologi, som nobelpristager Niels Bohr udtænkte grundlaget for.