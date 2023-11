Virksomheder Abonnement

Hun er selv kommet til tops blandt advokater: »Man kan ikke både have et topjob og stå med nybagte boller i børnehaven hver dag«

Ledende partner i et af landets største advokathuse, Christina Bruun Geertsen, mener, at ubevidst forskelsbehandling og fordømmelse kan spænde ben for de kvinder, der gerne vil nå til tops. Hos Kromann Reumert uddanner de advokaterne i bias.