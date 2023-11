Virksomheder Abonnement

Her er Carlsbergs russiske mareridt – fra start til slut

Carlsberg kom til Rusland i 2001, hvor det danske bryggeri købte sig ind i Baltika. Fra 2008 blev bryggeriet den største ølproducent i Rusland, da Carlsberg købte britiske Scottish & Newcastle. Hvad der plejede at være et væksteventyr, er blevet til et mareridt for Carlsberg. Se her tidslinjen for Carlsbergs forløb i Rusland, siden krigen startede.