Han har det sværeste topchefjob i Danmark lige nu

Det er ugen, hvor to af landets mest ikoniske virksomheder var i fokus. To virksomheder, som begge har fejret 100 års jubiluæm, men som i disse år synes at tackle den altafgørende fornyelsesproces på hver sin måde.

Mærsk i en form for identitetskrise, GN Store Nord derimod med rappe fodskift, en succesfuld omstilling til fremtiden og en tyrkertro på, at selskabet med sine nicheområder kan matche selv de største i branchen.

C.F. Tietgens virksomhed, GN Store Nord, kunne i denne uge fejre sit 150 års jubilæum. A.P. Møller - Mærsk kom med et – alt i alt – skuffende regnskab. Mærsk har 115 år på bagen, men får Esplanadens folk ikke skarpslebet strategien, kan det blive problematisk at nå den eftertragtede 150-årsfest. Nuvel, der er nogle år endnu, men det er p.t. svært at få øje på det egentlige nybrud for A.P. Møller - Mærsk.

De to virksomheder har to af landets absolut største erhvervsprofiler som stiftere. Førnævnte C.F. Tietgen, og Arnold Peter Møller i Mærsk. Men ud over en lang, glorværdig historie har de to virksomheder ikke meget til fælles.

GN Store Nord har defineret sig som en balancelet tech-virksomhed uden de store kapitalbindinger. A.P. Møller - Mærsk derimod med ekstremt mange milliarder bundet i skibe og havne og dermed en balancetung virksomhed, hvis fokus er svært at flytte sådan »overnight«.

»Efter min mening har Søren Skou det sværeste CEO-job i Danmark lige nu.«

Ingen tvivl om, at de arbejder benhårdt i Mærsk, både med at servicere de nuværende kunder, kapre nye, spare på omkostninger og det hele taget være »best in class«. Den benhårde analyse er bare, at det næppe er nok. Mærsk har sine omkring 500 skibe, de skal sejle så meget som overhovedet muligt, men derudover skal Mærsk have lagt et »nyt« lag på – hvad det så end måtte være.

I disse år er selskabet presset på flere fronter. Handelskrigen mellem Kina og USA synes at være blevet permanent, om end med forskellig styrke fra måned til måned, men det presser den globale handel og presser dermed Mærsks hovedforretning.

Samtidig er der et voldsomt pres på rederierne for at reducere CO 2 -udledningen. Nye regler træder i kraft ved årsskiftet. Mærsk burde dog her have en konkurrencemæssig fordel, eftersom Mærsk-flåden hører til blandt de nyeste og dermed mest energirigtige flåder i verden.

Hvis jeg skulle pege på det sværeste Big Business-job i Danmark lige nu, må det være topchefposten i A.P. Møller - Mærsk. Nuvel, den 54-årige Søren Skou får en gedigen hyre for at arbejde solen sort, men man skifter ikke lige sådan strategi med 500 skibe i søen. Opgaven er såmænd »bare« at få en markant bedre balance mellem omsætning og indtjening til vands med omsætning og indtjening på land.

Det kan der hæftes en masse fine ord på. Logistik, digitalisering, blockchain-løsninger, dør-til-dør-løsninger osv. Uanset hvad Søren Skou & co. har af ideer til landbaseret forretning, har han altså fortløbende 500 skibe i søen. Mærsk er alt andet end en »agil« forretning.

Selskab Kurs Ændr. %

Jeg er ikke i tvivl om, at både hovedaktionæren A.P. Møller Holding og Søren Skous egen bestyrelse har betydelig tålmodighed med omstillingen i Mærsk. Men en presset aktiekurs – aktien faldt oven på det skuffende regnskab og er i øvrigt faldet støt det seneste år – kan på et tidspunkt tvinge bestyrelse og hovedaktionær til at gøre noget ekstraordinært. Det er set før i A.P. Møller - Mærsk.

Retfærdigvis skal det siges, at Mærsk er kommet bedre i gang i 2019, end det var tilfældet i 2018. Spørgsmålet er, om der er tale om en enlig svale eller et momentumskifte. I så fald skal momentum fastholdes i en række kvartaler fremover for at tilfredsstille børsmarkedet.

Her er, hvad vi ellers diskuterede på Business-redaktionen i denne uge:

En række af erhvervslivets topchefer kom i denne uge på banen i forbindelse med valgkampen. Lidt nølende, men bedre sent end aldrig. Det er pokkers vigtigt også at få erhvervslivets stemme med i debatten om, hvordan vi skal skrue vores samfund sammen de næste mange år.

Måske man kunne ønske sig, at de selvsamme topchefer blev meget mere konkrete i deres udmeldinger, vel vidende at det altså er pokkers mere besværligt at drive den politiske forretning Danmark end en stor global virksomhed.

Berlingske Business vil også over den kommende tid gå dybere ned i Business Danmarks syn på fremtiden.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator