Virksomheder Abonnement

Eksplosiv stigning i svindel gennem netbank – her er fem råd til at undgå de kriminelles fælder

De digitale kriminelle er blevet bedre og bedre til at slippe afsted med deres svindelangreb. Oftest fordi danskerne selv ender med at udlevere vitale oplysninger til svindleren. Berlingske har samlet fem råd til at undgå selv at blive lokket i fælden.