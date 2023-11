Der har aldrig været flere af dem – og det er en fantastisk god nyhed for Danmark

God eftermiddag og velkommen til ugens første Business-update, hvor du får et overblik over de største erhvervsnyheder.

Det har været en spændende start på ugen med nyheden om, at juicekæden Joe & The Juice er blevet solgt til en stor amerikansk kapitalfond, ligesom Ukraine har sat Rockwool på en sort liste.

#1 Aldrig har der været så mange af dette dyr: 2.781 kåret

Det er igen gazelletid ovre hos konkurrenterne på Dagbladet Børsen, som i dag afslører antallet af nye gazeller i dansk erhvervsliv i 2023. Det kan kort oversættes til virksomheder, som har oplevet en fantastisk høj vækst. Det er ikke nemt at blive gazelle, så det er ganske imponerende, at antallet af gazeller aldrig har været højere, nemlig 2.781.

Målingen er interessant, fordi udgangspunktet for kåringen er årsregnskaberne tilbage til 2019, hvilket betyder, at man for at blive gazelle skal have været igennem to år med corona og en krig i Ukraine. Man kan måske godt forstå, at Børsen advarer om, at det måske går mindre godt i 2024. Man forstår også, hvis de er ved at gå i ekstase ovre i Møntergade.

En gazellevirksomhed skal som minimum fordoble nettoomsætningen eller bruttoresultatet over de seneste fire regnskabsår og have haft positiv vækst i samtlige år. Det er 28. gang, at Børsen kårer deres gazeller.

»Det er bemærkelsesværdigt, og det er en meget positiv nyhed for dansk økonomi,« siger Martin Senderovitz, docent og ph.d. ved Zealand, Sjællands Erhvervsakademi, og som har forsket i gazellevirksomheder i over ti år, til avisen.

#2 Dansk gigant klar med sin kunstige intelligens

Netcompany lancerer sin egen kunstige intelligens. Det kan vores kolleger på Finans fortælle mandag. Lad det være sagt med det samme; det her er et felt, som er svært at forstå.

8.000 medarbejdere i Netcompany har testet it-virksomhedens egen generative ai-løsning, der lanceres til både private og offentlige kunder. Netcompanys ai har fået sit eget navn, Easley; den kunstige intelligens er nemlig opkaldt efter NASAs programmør Annie Easley. Hvis det får en klokke til at ringe, så skyldes det, at Easley var hovedkarakteren i filmen »Hidden Figures« om den afrikansk-amerikanske matematiker og raketforsker. Jeg synes, at det var en fantastisk film, da jeg så den.

»Det særlige ved Netcompanys løsning er, at den er uafhængig af bestemte sprogmodeller. Derfor kan virksomheder gøre sig erfaringer med kunstig intelligens uden at binde sig til en bestemt sprogmode. Derudover er løsningen ifølge Netcompany bygget til at beskytte data. Derfor kan den bruges til forskellige formål, der kan indeholde følsomme oplysninger,« skriver Finans.

Det ligner altså i høj grad et program, som kan bruges af virksomheder.

#3 Så stort et beløb af vores pensionsopsparing er investeret i kapitalfonde – nu vil pensionsgiganterne slå en myte ihjel

273 milliarder af danskernes pensionsopsparing er placeret i kapitalfonde. Det viser en ny analyse fra lobbyorganisationen Forsikring & Pension. Og hvad er det nu lige, at kapitalfonde gør. De investerer penge i at gøre ikke mindst små virksomheder større.

»Der er lidt en myte om, at pensionssektoren slet ikke investerer i iværksættere, men det gør vi jo,« siger Kent Damsgaard, der er administrerende direktør i F&P, til avisen.

Danskernes pensionsformue udgør knap 4.000 milliarder kroner. Pensionskasserne har i deres såkaldte alternative investeringer også investeret 300 milliarder i vindmøller og 142 milliarder i vindmøller og anden infrastruktur.

Fire uundværlige fra Berlingske Business

I Danske Bank er der ikke faste kontorpladser til alle ansatte: »En god arbejdsdag finder ikke nødvendigvis sted 8-16 ved et skrivebord«

Chefer vil have de ansatte tilbage på kontorerne, mens ansatte ikke vil give slip på hjemmearbejde. En brydningstid er i gang. Spørger man HR-direktøren i Danske Bank, hører det fortiden til at arbejde ved samme skrivebord på kontoret dag ud og dag ind fra klokken 8 til 16. Trine Vester jagter historien om det moderne hjemmearbejde, og du har måske allerede læst nogle af hendes andre artikler i de seneste uger.

På tur med Carlsberg-bossen: Hvilke to danske topchefer er Jacob Aarups favoritter og 13 andre spørgsmål til Carlsbergs nye topchef

Jacob Aarup-Andersen læste Nietzsche og Kant i gymnasiet, er vild med historiske bøger og vil insistere på, at hans børn også interesserer sig for historien. Han afslører, at han ikke kommer til at gå ind i politik, og han lover aldrig at udgive en kogebog.

Og læs så videre her, for Lasse Friis har også skrevet en helt fantastisk digital beretning efter at have været på tur til London med Carlsbergs nye topchef, Jacob Aarup-Andersen.

Carlsberg har fået en blot 45-årig topchef, der skal gøre det kendte danske bryggeri betydeligt større i de kommende år og få afsluttet den ulykkelige situation i Rusland. Berlingske var med, da Jacob Aarup-Andersen fløj til London for at tage de første skridt mod en ny tid for Carlsberg.

Det er Lars Løkkes største triumf – her er alt det, du burde vide om top-topskatten



Og det er lidt ubeskedent sådan at fremhæve noget, man selv har lavet. Men mellem dig og mig, kære læser, så har det været fantastisk morsomt at forsøge at skrive en satire over Lars Løkke Rasmussens top-topskat. En af mine erkendelser er, at jeg aldrig skulle have angrebet top-topskatten med seriøse argumenter, for det har åbenlyst ikke virket.

Når du har læst mig, så kan du bagefter tage den store top-topskattequiz. Her skal du eksempelvis svare på, hvad Venstre har sagt om top-topskatten. Du får de tre bud her:

1. »Verdens bedste idé.«

2. »En skat, der skaber balance i den samlede skattereform.«

3. »En skovsnegl, der skal ædes.«

