Danske giganter i alliance om enorm brintfabrik i København

En række af Danmarks største virksomheder går nu sammen i et usædvanligt samarbejde, der skal være med til at sikre, at Danmark kan reducere sin CO 2 -udledning med 70 pct. inden 2030. Gruppen af virksomheder består blandt andet af Ørsted, Mærsk og DSV, og de vil bygge en enorm københavnsk brintfabrik, der skal forsyne lastbiler, skibe og fly med grøn energi.

»Det er en sjælden begivenhed, at danske virksomheder finder sammen i et så stort konsortium som det her. Det er udtryk for, at der er en stor opgave, som skal løses, og det vil kræve betydelige mængder af kapital og innovation,« siger Henrik Poulsen, topchef i Ørsted.

Planen er at opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer. Fuldt udbygget i 2030 vil fabrikken få et såkaldt elektrolysatoranlæg med en kapacitet på 1,3 GW, der årligt vil kunne levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til brug i busser, lastbiler, skibe og fly. Projektet vil for eksempel potentielt kunne erstatte 30 pct. de fossile brændstoffer, der bruges i Københavns Lufthavn.

»Hvis vi skal nå en 70 procent stor reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050 er en af de store knaster de sektorer, som man ikke kan dække med direkte grøn elektrificering, men hvor der er et behov for en eller anden form for grønne brændstoffer,« siger Henrik Poulsen.

Tung transport

Den tunge industri og den tunge transport er et af de områder, hvor der i de seneste 20-30 år ikke er lykkedes at reducere udledningen af CO 2 på samme måde som i andre sektorer.

»Fokus er her på tung transport, både i form af lastbiler, busser, shipping og luftfart, og her er grøn brint en af de helt centrale nøgler til at reducere udledningen,« siger Henrik Poulsen.

Ud over Ørsted, Mærsk og DSV deltager Københavns Lufthavn, SAS og DFDS i projektet. Konsulenthusene COWI og Boston Consulting Group fungerer som partnere for projektet, der støttes af Københavns Kommune.

Henrik Poulsen siger, at projektet vil løbe op i adskillige milliarder, men vil endnu ikke give et præcist bud på, hvor meget der skal investeres i fabrikken, og hvem der kommer til at skyde penge ind. Indtil videre er planen, at fabrikken skal bygges syd for København, hvor en kommende energiø ved Bornholm skal forsyne anlægget med strøm.

»Vi har talt om Avedøre Holme og Amager som de steder, der er mest oplagte. Det er det både i forhold til at føre store mængder elektricitet i land og i forhold til at kunne shippe brændstoffer videre til andre destinationer. Derudover er det klart, at Københavns Lufthavn bliver en væsentlig aftager, og derfor er det en idé at placere det tæt på lufthavnen,« siger Henrik Poulsen.

GRAFIK Fra vindmøllestrøm til grønne brændstoffer Sådan skal partnerskabets storstilede plan fungere.

Ideen om at foretage produktion af flydende brændstof i hovedstadsområdet stammer fra Københavns Lufthavn, som har arbejdet med klimaneutral luftfart og drift af lufthavnen siden 2018.

I oktober sidste år betalte Københavns Lufthavn for at få Syddansk Universitet til at foretage en analyse af mulighederne for at indlede produktion af grønt flybrændstof i Danmark.

Det skete næsten samtidig med, at regeringen satte gang i arbejdet med klimapartnerskaberne for 13 forskellige brancher i Danmark.

Thomas Woldbye, der er adm. direktør i Københavns Lufthavn, siger, at det har været afgørende, at andre kommer med i planerne om grønt brændstof.

»Allerede meget tidligt blev det klart, at produktion af grønt flybrændstof ikke var noget, vi kunne gøre alene. Vi gik så i gang med arbejdet i klimapartnerskaberne. Og her så vi, at ønsket om at bruge grønt, bæredygtigt brændstof som en løsning gik på tværs af brancher, og at det ikke rigtigt giver mening at lave bæredygtigt brændstof alene til luftfarten, til skibsfarten eller til landtransporten. Det skal gøres på tværs af alle brancherne for at sikre tilstrækkelig stor efterspørgsel og tilstrækkeligt lave priser,« siger Thomas Woldbye

Mærsk foran kæmpe omstilling

Også for A.P. Møller - Mærsk kan projektet blive vigtigt. Virksomheden har tidligere udpeget tre typer brændstoffer som de mest oplagte til at tage over efter skibsolie, der i 100 år har været shippingbranchens dominerende drivmiddel. Det drejer sig om biogas, ammoniak og metanol, der vil bliver fremstillet på den nye fabrik.

»Hvis vi skal nå vores mål om inden 2050 om at være CO 2 -neutrale, skal der være produkter, vi kan købe, og derfor har vi en stor interesse i at medvirke til, at der bliver et marked for det her,« siger Søren Skou, adm. direktør for A.P. Møller - Mærsk, til Berlingske.

Shipping står for ca. 90 pct. af de transporterede varer globalt og for ca. tre pct. af den globale CO 2 -udledning. Derfor bliver der arbejdet hårdt på at finde en erstatning til den skibsolie, der ellers i op mod 100 år har været shippingindustriens foretrukne brændstof.

»Det er en kæmpe stor omstilling, vi skal igennem. Det er et helt nyt energisystem, og det siger sig selv, at det er noget, som tager lang tid, fordi det er en meget stor opgave globalt set. Men hvis vi bliver ved med eksperimenter i laboratorier, sker der ikke noget, og derfor er vi nødt til at være med til at skubbe på det her,« siger Søren Skou.

Planen er, at første etape af projektet kan være klar i 2023. Det vil omfatte en såkaldt elektrolysator, som kan producere vedvarende brint til brug i busser og lastbiler.

Anden etape af projektet omfatter et elektrolysatoranlæg, der kan kombinere produktion af vedvarende brint med opsamling af bæredygtig CO 2 fra Storkøbenhavn. På den måde kan der fremstilles vedvarende metanol til søtransport og vedvarende jetbrændstof, såkaldt e-kerosin, til luftfartssektoren.

Transportgiganten DSV Panalpina bliver blandt de første, som rent faktisk skal teste produkterne.

»Hvis det første studie viser, at der for alvor er noget at komme efter, vil vi som en af de første store aftagere allerede inden for et-to år begynde at kunne teste produktet i eksisterende materiel. Det kan tage længere tid at få det fuldstændig udviklet, men de første test af produktet og teknologien i lastbiler vil kunne ske inden for et par år,« siger adm. direktør i DSV Jens Bjørn Andersen.

I den tredje og sidste fase, som efter planen vil være på plads i 2030, vil projektet kunne blive opskaleret til 1,3 GW. Det sker, når den planlagte havvindmøllepark ved Rønne Banke ved Bornholm er bygget.

Grønne ambitioner

I første omgang skal der foretages en egentlig, grundig forundersøgelse af projektet. Opgaven ligger hos den danske rådgivervirksomhed COWI og hos Boston Consulting Group.

COWI er gået ind i projektet, fordi det passer med virksomhedens grønne ambitioner, men også fordi topchef Lars-Peter Søbye, der også er formand for Dansk Industri, ser et stort eksportpotentiale i at løfte opgaven.

»Når vi lykkes med det her, sådan som vi allesammen tror, at vi gør, så vil det have et fantastisk eksportpotentiale både for en virksomhed for COWI, men også for rigtigt mange andre virksomheder i Danmark. Samtidig kan vi være med til at hjælpe hele verden til at komme nemmere til deres CO 2 -reduktion, som, vi jo allesammen ved, er nødvendig,« siger Lars-Peter Søbye.

Hvis forundersøgelsen om projektet bekræfter, at det er realistisk, er det sandsynligt, at der kan blive truffet en endelig investeringsbeslutning for første etape af projektet i 2021.

Minder om havvind

Henrik Poulsen glæder sig over, at der er lykkedes at skabe det usædvanlige samarbejde mellem en række store danske virksomheder.

»Vi har adgang til meget store volumener af omkostningseffektiv grøn elektricitet, og vi er førende inden for havvind. Samtidig har en række af verdens største transportvirksomheder hovedkontor i Storkøbenhavn. Det er et ønske om at sammentænke de to fordele ind i det her,« siger Henrik Poulsen.

Han vurderer, at på længere sigt kan andre tilsvarende projekter være på vej andre steder i Danmark og senere i udlandet. Men det bliver afgørende, at der bliver skabt de rette betingelser for, at det er muligt at udvikle bæredygtige brændstoffer i industriel skala i transportsektoren i Danmark. Det inkluderer støtte.

»Det her minder om den rejse, som vi har været på med havvind. Her var der i begyndelsen behov for privat kapital sammen med offentlig støtte til at få modnet industrien, så omkostningerne blev drevet ned, indtil der ikke længere var behov for støtte. Det må man fra staten gå ind og se som en investering, der skal fremtidssikre vores energiforsyning,« siger Henrik Poulsen.