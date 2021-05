Shitstorm-alarmen ringer på hemmelighedernes hotel: »Gør som mig. Vær venlig at boykotte dette slot«

Et mundheld i Hollywood spinder bydelens berygtede hotel ind i mytens skær:

»Ønsker du at blive set, tag på Beverly Hills Hotel. Ønsker du ikke at blive set, så tag på Chateau Marmont.«

Længe var det sandt.

Chateau Marmont var den pittoreske klippefæstning, hvor jetsettere og berømtheder forsvandt under radaren. På afstand af boulevardpressens skærende blitz, belastende chefer og lejlighedsvis børn og ægtefæller.

Hemmeligheder forblev (som regel) hemmeligheder bag det gotiske slots ubrydelige mure og det undselige indgangsparti.

Her kunne stjernerne nulstille sig selv, komme i zen, fuldende dobbeltlivet, udleve hedonistiske fantasier eller blot sove branderten ud.

Chateau Marmont i Hollywood blev tegnet af arkitekterne Arnold A. Weitzman og William Douglas Lee. I 1929, samme år som krakket på Wall Street, åbnede hotellet, der er inspireret af Frankrigs imposante Château d'Amboise i Loire-dalen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Diskretion var nøgleordet – dengang og i dag.

Også selvom hotellet på Sunset Boulevard med tiden førte offentligheden helt ind i de forjættede gemakker til lyden af sagte piano og duften af franskinspirerede gårdhaver.

Engang kunne de feterede kendisgæster gå i fred og fordragelighed.

Men så en dag kom de sociale medier og trangen til at fortælle Gud og hvermand, at man delte luksushotel med skuespillere og finansfyrster.

Noget, der vakte bekymring hos den velfriserede og uforanderlige hotelejer, 64-årige André Balazs. For tænk sig, hvis de indlogerede stjerner følte sig overvåget og endte med at pakke kufferten.

I fjor annoncerede han derfor i The Wall Street Journal, at Chateau Marmont snart ville blive lidt mere som i de gode, gamle dage – dengang hotellet var fri for forstyrrende elementer. Nu skulle de behagelige rammer være et helle efter timeshareprincippet, en lukket klub for »medlemmer«.

Ejeren af Chateau Marmont, André Balazs, ses her sammen med sin ekskæreste, skuespilleren Uma Thurman, tilbage i 2005. Andre Balazs ved, hvordan det er at befinde sig i orkanens øje. I 2017 publicerede The New York Times en artikel, hvor flere kvinder anklagede ham for seksuelle krænkelser. Fold sammen Læs mere Læs mere

André Balazs følte sig presset til handling:

Nedlukningen under pandemien havde ramt hans hoteller som en flyvende hammer. En hård virkelighed, der fik André Balazs til at afskedige størstedelen af personalet og vende blikket mod kernen i forretningen: de rige, loyale gæster.

For de ville føle sig mere komfortable uden »de øvrige«, mente han – de snagende turister med store øjne i den udsmykkede lobby og ved de hvide duge i restauranten.

Hotellets ånd skulle beskyttes for enhver pris. Det var diskretionen og berømthederne, ingen andre, der havde skabt myten om hotellet gennem et århundrede. Det skulle ingen kåd instagrammer forpurre.

En kalkuleret afvejning af André Balazs. For han vidste om nogen, at lejomtale af Chateau Marmont havde næret myterne siden opførelsen i 1929.

»Det hellige sted«

Men fyringerne (uden nogen form for godtgørelse) og udmeldingen i The Wall Street Journal fik sporenstregs kritikken til at hagle ned over André Balazs.

De afskedigede medarbejdere, der med ét slag mistede løn og sundhedsforsikringer, endda midt i en pandemi, ville ikke finde sig i behandlingen og orkestrerede en strejke foran Hollywood-hotellet.

Flere kendisser har gennem årene mistet livet på Chateau Marmont. Blandt andre den kendte modefotograf Helmut Newton i 2004. På billedet ses han ved en kunstudstilling i Hamburg i 1993. Fold sammen Læs mere Læs mere

I mellemtiden hvæssede deres fagforening kløerne.

»Det er kynisk. Vi håber, at ingen tilslutter sig denne idiotiske klub, før de professionelle servicemedarbejdere, som gjorde dette hotel rigt og berømt – og hvoraf størstedelen har anden hudfarve – er tilbage i deres stillinger og behandles med respekt,« sagde Kurt Petersen, præsidenten i de ansattes fagforening, til New York Posts kulørte kendisafsnit Page Six.

I sidste uge gjorde skuespilleren Jane Fonda som flere af sine kollegaer og gik på barrikaderne med et klart budskab i en Twitter-video:

»Gør som mig. Vær venlig at boykotte dette slot, indtil medarbejderne er genansat.«

Excited to hear the one and only Jane Fonda talk about standing with workers at the Chateau Marmont during her speech @LAANE ‘s Women for a New Los Angeles Luncheon today! #W4NLA



Be like @Janefonda and #BoycottChateauMarmont https://t.co/o7xX5NwZCM pic.twitter.com/KtiZEVdjBk — UNITE HERE Local 11 (@UNITEHERE11) May 7, 2021

Og André Balazs?

Han var urokkelig trods den verserende shitstorm. De kunne strejke lige så meget, de ville. Dog fandt han det nødvendigt at uddybe, hvad han egentlig mente med »et hotel kun for medlemmer«.

Chateau Marmont skulle ikke lukkes for offentligheden, præciserede han over for magasinet Vanity Fair. Nej, han havde noget andet i tankerne:

»Vi er ikke vidne til afslutningen på en æra. Det, vi er vidne til, er begyndelsen på en ny æra, hvor noget, der altid har været privat, nu har et »helligt sted«, som er endnu mere privat,« lød hans kryptiske svar.

Hunter Biden skriver i sin selvbiografi, hvorledes dagene på Chateau Marmont gik med druk og stoffer. På billedet ses også hans søster, Ashley Biden, under deres fars indsættelse som præsident 20. januar. Fold sammen Læs mere Læs mere

Sikkert er det dog, at André Balazs er på en mission: Verden – lukket eller ej – skal huske Chateau Marmont som hemmelighedernes hotel.

Også selvom offentligheden har fået kendskab til noget af »indholdet«, som det blev beskrevet i Shawn Levys bog fra 2019, »The Castle on Sunset: Life, Death, Love, Art, and Scandal at Hollywood's Chateau Marmont«.

Lad os skrue tiden lidt tilbage.

1958

Skuespilleren Bette Davis falder i søvn, mens hun ser en af sine gamle film på fjernsynet. Hendes cigaret får en brand til at bryde ud på værelset, som heldigvis opdages i tide af naboen. Chateau Marmont evakueres. Et par år senere står hendes værelse atter i flammer. Denne gang skyldes det en elektrisk kortslutning. Bette Davis forlader hotellet og vender aldrig tilbage.

1968-1970

Led Zeppelin frekventerer Chateau Marmont, og det går ikke stille for sig. Rockgruppens uendelige fester gør det ulideligt for hotellets øvrige gæster, og en sen aften observeres en rullevogn til roomservice med en nøgen kvinde, der transporteres fra rum til rum.

To år senere, i 1970, tjekker Jim Morrison ind og begynder et korstog af druk og stoffer. Den verdensberømte sanger fra The Doors har en underlig vane med at kure ned ad nedløbsrør, og en dag falder han ifølge Shawn Levys bog to etager ned. Han overlever. Året efter dør han af en overdosis i Paris, 27 år gammel.

Medlemmerne af Led Zeppelin var kendte – og berygtede – for deres fester på Chateau Marmont. Fold sammen Læs mere Læs mere

1969

Det glamourøse par Sharon Tate og Roman Polanski flytter fra slottet i Hollywood og lejer det mægtige hus på 10050 Cielo Drive nær Beverly Hills. Rationalet er, at et hus er noget bedre for deres kommende barn end det feststemte Chateau Marmont.

Otte måneder henne i sin graviditet, en sommerdag i 1969, bliver Sharon Tate, hendes ufødte søn, tre venner og en gæst dræbt i Tate-Polanski-parrets nye hjem. Gerningsmændene er i ledtog med kultlederen Charles Manson.

1982 og 2004

Flere tragedier på Chateau Marmont. I 1982 dør den kokainafhængige komiker John Belushi af en overdosis. Tabloidmedier får nys om dødsfaldet og valfarter til hotellet. I 1980erne bliver Chateau Marmont kendt som stedet, hvor John Belushi døde.

I 2004 dør den højt respekterede modefotograf Helmut Newton uden for hotellet, da han får et ildebefindende bag rattet i sin Cadillac og kører den ind i en mur.

Endnu en tragedie på Chateau Marmont. Komikeren John Belushi blev fundet død af en overdosis 5. marts 1982. Han blev 33 år gammel. Fold sammen Læs mere Læs mere

2017-2018

#Metoo rammer Chateau Marmont. The New York Times publicerer en lang artikel, hvori flere kvinder anklager ejeren af hotellet, André Balazs, for seksuelle krænkelser.

Samme medie bringer det følgende år en artikel om kendte fotografer i modebranchen, der anvender Chateau Marmont som ground zero for seksuelle krænkelser.

2018-2021

I Hunter Bidens nylige selvbiografi, »Smukke ting«, skriver præsidentens søn, hvorledes han går i hundene på Chateau Marmont. Dagene handler om druk og stoffer, og Hunter fortæller, hvordan han leder efter stumper af crack for så at erfare, at han er i færd med at ryge gamle stykker af parmesanost eller popcorn.

Ja, paletten har altid været bred på Chateau Marmont, som titlen på Shawn Levys bog også antyder:

Liv. Død. Kærlighed. Kunst. Skandaler … og mere til.