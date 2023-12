Synspunkter Abonnement

Ung klubgænger: »Jeg tager ikke på klub for at blive forskelsbehandlet, nedværdiget og seksualiseret«

Hvorfor er nutidens unge villige til at gå på kompromis med deres principper for at komme ind på en klub, hvor man står som sardiner i en dåse og tilmed skal give 80 kroner for et shot slavevodka? spørger Leonora Batoosingh Mortensen efter en aften i det københavnske klubmiljø.